Landesfinanzen: Mehr Steuern, fehlende Projekte

In einer ging es um die Steuereinnahmen. Der Beantwortung zufolge sehen die aktuellen Prognosen eine nicht ganz so schlechte Entwicklung wie veranschlagt. Im Februar sollen die Ertragsanteile an den Bundesabgaben für das Land rund 225 Millionen Euro statt 200 Millionen betragen, im März 179 Millionen Euro statt 140 Millionen. Was nichts daran ändert, dass die Krise insgesamt tiefe Löcher in das Landesbudget reißt.