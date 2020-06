Landesbudget: Vor der großen Krise noch ein Plus

Rund 6,601 Milliarden Euro Einnahmen standen 6,576 Milliarden Ausgaben gegenüber. In normalen Zeiten ist die Präsentation des Rechnungsabschlusses eine Sache, die sich Koalitionsparteien nicht entgehen lassen – vor allem, wenn die Bilanz positiv ausfällt.

Doch die Coronakrise hat auch diese Gepflogenheit außer Kraft gesetzt. Zu groß sind die erwarteten budgetären Einbrüche und Herausforderungen, die durch die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie vor dem Land liegen. Man habe es auf jeden Fall in den vergangenen Jahren geschafft, solide zu wirtschaften und nun auch die Substanz, in der Krise gegenzusteuern, betonten gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) in einer gemeinsamen Aussendung. Immerhin sei es seit 2017 gelungen, mehr als eine halbe Milliarde Euro an Schulden abzubauen.

Einbruch bis zu 500 Millionen

Leider sei davon auszugehen, dass der Abschluss 2019 für einige Jahre der letzte sein werde, der so positiv ausfällt, sagte Stelzer. Die Szenarien, die Finanzministerium und Wirtschaftsforscher berechnet haben, lassen für 2020 erhebliche Einbrüche bei den Staatseinnahmen befürchten, die über den Finanzausgleich auch auf die Länder durchschlagen. Die Bandbreite reicht für 2020 von einem Minus von 180 Millionen Euro, wenn man sich an die aktuellen Prognosen des Finanzministeriums hält. Es gibt aber Daten von Wirtschaftsforschungsinstituten, die ein Minus von bis zu 500 Millionen errechnen. Eine seriöse Schätzung sei daher auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, so Stelzer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.