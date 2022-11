Landesbudget 2023 mit Defizit und einem neuen Fonds

Heute um zehn Uhr legen der für die Landesfinanzen zuständige Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) das Landesbudget für 2023 vor.

Wie schon in den vergangenen Jahren und heuer wird auch 2023 ein Defizit im Landeshaushalt stehen. Das Gesamtvolumen des oberösterreichischen Landesbudgets beträgt rund acht Milliarden Euro. Für 2022 werden rund 150 Millionen Euro Defizit erwartet. Wie hoch das erwartete Minus 2023 ist, wird heute präsentiert.

Schon zu Beginn der vertiefenden Budgetverhandlungen mit allen Regierungsmitgliedern Ende September hat Stelzer darauf hingewiesen, dass ein Einhalten der Schuldenbremse in Zeiten wie diesen "nicht denkbar" sei. Aufgrund der Teuerung müsse und wolle das Land zielgerichtet jenen helfen, die ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes weitere Hilfe benötigen würden.

So hat das Land in den vergangenen Wochen bereits angekündigt, beispielsweise Heizkostenzuschuss und Fernpendlerbeihilfe zu erhöhen sowie den Bezieherkreis für diese Landesförderungen auszuweiten. Weitere Sozial- und Unterstützungsleistungen des Landes (darunter die Familien- und Sozialhilfe) werden entsprechend der aktuellen Teuerungsrate um 7,8 Prozent erhöht.

Nicht weit genug geht das übrigens der Opposition im Land: SPÖ, Grüne und Neos haben mehrfach raschere und weitergehende Maßnahmen gefordert.

"In einer Transformationsphase"

Das neuerliche Defizit für 2023 erklärte Stelzer Ende September unter anderem auch damit, dass Oberösterreich investieren müsse, "weil die Industrie unseres Landes in einer Transformationsphase bedingt durch die Klimaherausforderungen ist". Erstmals wird das Budget dem Vernehmen nach daher einen eigenen Fonds, der die heimische Industrie beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern unterstützt, beinhalten.

Erste Einschätzungen des Landes zu Beginn des Monats, wonach das Defizit 2023 auf 250 bis 300 Millionen Euro steigen werde, treffen dem Vernehmen nach aber nicht ein. Das heute präsentierte Budgetminus für 2023 dürfte niedriger liegen.

Der budgetäre Ausblick auf die kommenden Jahre bleibt dennoch gedämpft. Zuletzt waren die Einnahmen des Landes – unter anderem bedingt durch Inflation und gute Konjunktur – hoch. So rechnet das Land für 2022 allein aus den Ertragsanteilen – also dem Teil der Bundessteuereinnahmen, die die Länder auf Basis des Finanzausgleichs bekommen – mit einem Plus von 320 Millionen Euro. In den kommenden Jahren werde sich diese Entwicklung umkehren, weil die Hilfspakete des Bundes gegen die Teuerung und das Auslaufen der kalten Progression durchschlagen würden, so die Prognosen des Landes. Außerdem werde sich das Wachstum dämpfen.

Anfang Oktober rechnete man im Land damit, dass Oberösterreich bis 2026 mit einem Minus von insgesamt 1,7 Milliarden Euro bei den Einnahmen aus den Ertragsanteilen kalkulieren müsse. Offen ist, ob jüngere Prognosen daran etwas geändert haben.

Einen Livestream der heutigen Budgetpräsentation sehen Sie ab 10 Uhr auf nachrichten.at