Landesamt: Neuer stellvertretender Direktor

Ein Freiheitlicher ersetzt einen Freiheitlichen: Nachdem der bisherige Landesamtsdirektor Ferdinand Watschinger neuer Bezirkshauptmann von Urfahr-Umgebung wird, folgt ihm Roland Dietrich, bisheriger Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, mit 1. November nach – das wird in der Landesregierung nächste Woche beschlossen. Dietrich war unter anderem im Jahr 2021 an der Erstellung des Koalitionsabkommen der FP mit der Volkspartei in Oberösterreich beteiligt.