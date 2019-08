"Keine Denkverbote" will die ÖVP Oberösterreich in der Pflege-Diskussion. Sie prescht nun vor und fordert, verstärkt Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben – etwa aus den asiatischen Ländern Philippinen und Vietnam, weil es in ganz Europa immer weniger Pflegekräfte gebe. In Österreich sind derzeit neben heimischem Personal vor allem Osteuropäerinnen in der Pflege tätig.