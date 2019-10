Landes-VP rechnet mit Rendi-Wagners Abgang

Dass es um die Atmosphäre zwischen ÖVP und SPÖ nicht gut bestellt und eine Koalition der beiden unwahrscheinlich ist, zeigten auch Aussagen von Wolfgang Hattmannsdorfer am Dienstag. Oberösterreichs VP-Landesgeschäftsführer sagte in Richtung Sozialdemokraten, er gehe nicht davon aus, "dass in einer Woche Pamela Rendi-Wagner noch SPÖ-Bundesparteichefin ist". Es sei ein "Bauchgefühl", nachdem ihr "engster Vertrauter Thomas Drozda" einen Tag nach der Wahl das Handtuch warf.

Bei Hattmannsdorfers Pressekonferenz in Linz ging es eigentlich um die Analyse der Nationalratswahl in Oberösterreich. Auf Fragen nach möglichen Koalitionsverhandlungen sagte er, dass man einige Tage verstreichen lassen müsse, weil sich bei den anderen viel ändern könne. Hattmannsdorfer betonte die türkise Ansage, mit allen Parteien Gespräche zu führen. Man habe keine Berührungsängste. Einzige Voraussetzung: "Das Innenministerium muss Kickl-frei sein."

Zur Wahlbilanz: Zum dritten Mal in den vergangenen 50 Jahren ist die ÖVP in Oberösterreich Erste bei einer Nationalratswahl geworden. Vor diesem Sonntag war das nur 2002 und 2017 gelungen. "Wir konnten in den Hochburgen dazugewinnen und haben ein Comeback in den Städten geschafft", sagte Hattmannsdorfer. In Leonding, Bad Ischl, Vöcklabruck und Ried ist die Volkspartei von Platz zwei auf eins vorgerückt, in Braunau und Enns von Rang drei auf eins. In Linz, Wels und Steyr wurden die Freiheitlichen überholt, der Abstand auf die führende SPÖ wurde verringert. Während das Mühlviertel schon bisher eine Hochburg war, hat die ÖVP das Innviertel als solche von der FPÖ zurückgewonnen. Im Bezirk Braunau legte die ÖVP am meisten zu – trotz der Diskussionen um den vorläufig abgesetzten Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak und um die Millionenförderung des Landes für die KTM-Motohall in Mattighofen. Auf KTM ging Hattmannsdorfer auch ein: "Wir sehen, dass es den Menschen wichtig ist, dass etwas für den ländlichen Raum getan wird."

Der Parteimanager bezeichnete die ÖVP als "Partei des kleinen Mannes" – weil sie bei den Lehrlingen klar Erste und bei Personen mit Pflichtschulabschluss knapp hinter der SPÖ Zweite wurde. Angesichts der Führungsposition bei BMS-Absolventen und Maturanten sei man natürlich auch weiter die "Partei des Mittelstandes". Bei den Akademikern liegt die ÖVP hinter den Grünen auf Platz zwei. In der Kategorie der Arbeiter ist weiter die FPÖ Erste vor SPÖ und ÖVP. Die Volkspartei hat sich bei den Pensionisten durchgesetzt. (az)

