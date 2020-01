Landes-VP: Neue Strategie für Wirtschaft und Forschung

Mit einem Betriebsbesuch beim Kunststoff- und Metallverarbeitungsunternehmen Promotech in Schalchen begann die Landes-VP am Dienstag ihre Jahresauftaktklausur. Die Schaffung und das Sichern von Arbeitsplätzen habe "oberste Priorität", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer. In Geinberg tagte der Chef der ÖVP dann mit seinem Team.

Schwerpunkte will die Volkspartei 2020 auf die Qualifizierung, vor allem im Bereich der Digitalisierung, sowie Forschung und Entwicklung legen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander betonte etwa den Ausbau der digitalen Kompetenzen an den Schulen und die Schaffung der Technischen Neuen Mittelschulen.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner kündigte an, dass die neue Wirtschafts- und Forschungsstrategie "Upper Vision 2030" bald präsentiert werde. Konkret soll das nächste Woche der Fall sein. Es werde ein "ganzes Bündel von Maßnahmen" geben. Auch stellte er ein neues Angebot für Gemeinden vor – den Lehrgang "professioneller Standortmanager".

Als Referenten dabei waren gestern Stefan Höffinger, strategischer Berater für Regierungen und Chef von Höffinger Solutions, sowie Peter Egger, Professor an der Technischen Hochschule Zürich.

