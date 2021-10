Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) wolle sich derzeit nicht zur Regierungskrise auf Bundesebene äußern, hieß es am Freitag. Erst wenn man wisse, wohin die Reise gehe, werde er Stellung beziehen. Gemeinsam mit den anderen acht VP-Landeschefs hatte sich Stelzer am späten Donnerstagabend nach einer Krisensitzung in Wien hinter Kanzler Sebastian Kurz gestellt.