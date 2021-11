Landes-SPÖ will mehr Contact-Tracer und Impfstraßen an Schulen

Etwa solle man jetzt anfangen eine Impf-Infrastruktur an Schulen aufzubauen, um nach der zeitnah zu erwartenden Genehmigung des Impfstoffs für Fünf- bis Zwölfjährige rasch loslegen zu können. Einmal mehr verlangten Klubvorsitzender Michael Lindner und rote Lehrervertreter Luftfilter, denn: Durch das dauernde Lüften sei es "unglaublich kalt".

Wenn man das Contact-Tracing nicht sofort massiv personell aufstocke, "verlieren wir die Navigation durch die schwieriger werdende Pandemie-Situation", warnte Franz Turek, Landes-Vorsitzender des Sozialdemokratischen LehrerInnenvereins (SLÖ). Werden Kinder positiv getestet, "fragen die zuständigen Behörden wohl aus Überlastung nicht mehr nach K1-Personen", heißt es in einem offenen Brief der oö. SLÖ an Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP). Schulleitungen würden stattdessen einfach gebeten, Infoschreiben für K2-Personen an die Eltern der übrigen Kinder auszugeben. "Diese Nicht-Information sorgt für Unsicherheit. Wenn es kein Contact-Tracing mehr gibt, muss Haberlander das auch sagen", so Lindner.

OÖN-TV: Contact Tracing verläuft schleppend

Eine immer wieder vorgebrachte rote Forderung ist die nach Luftfiltern. Diese dürfe man nämlich nur anschaffen, wenn man nicht lüften könne. In den allermeisten Klassen könne man lüften, aber "wir sitzen drinnen mit Mantel, Schal und Straßenschuhen", schilderte SLÖ-Personalvertreter Franz Bicek. "Es ist unglaublich kalt", vor allem für die jüngeren Kinder sei das ein großes Problem.

Turek appelliert an die Politik, "Impfstraßen an Schulen jetzt zu organisieren", um nach der Genehmigung des Impfstoffs für Fünf- bis Zwölfjährige rasch starten zu können. Man möge "bitte nicht wieder die Eltern auf Terminsuche schicken". Auch bei Lehrern, die großteils mit AstraZeneca geimpft seien und mit Impfdurchbrüchen zu kämpfen hätten, sei es derzeit "sehr mühsam", einen Termin für den dritten Stich zu bekommen, beklagte Bicek.

Video: Lockdown für Ungeimpfte in Kraft

NEOS Oberösterreich appellierte indes an die Landesregierung, Off-Label-Impfungen für Fünf- bis Zwölfjährige in Impfstraßen zu ermöglichen. Immer mehr Kinder würden auf Wunsch der Eltern und auf Basis individueller Beratungsgespräche beim Arzt geimpft und vor allem Kinder mit Vorerkrankungen könnten so geschützt werden, so Klubobmann Felix Eypeltauer. "Wir fordern LH Stelzer (Thomas, ÖVP, Anm.) und Gesundheitsreferentin Haberlander deshalb auf, dieses Angebot für alle Eltern und Kinder, die es wollen, auch in den oberösterreichischen Impfstraßen zu ermöglichen", wie Wien es bereits umgesetzt habe. Eine Off-Label-Impfmöglichkeit wäre auch für den aufrechten Schulbetrieb von besonderer Bedeutung.