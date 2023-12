Landes-SPÖ sieht Personalengpass in Kindergärten

Sie beruft sich dabei auf eine aktuelle Anfragebeantwortung von Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander an die Landes-SPÖ. So müssten 290 Gruppen in Kindergärten und Krabbelstuben von Assistenzkräften geführt werden.

"Bei der Anzahl der Gruppenleiterinnen, die die fachlichen Anforderungen dafür eigentlich nicht erfüllen, gab es binnen eines Jahres von Oktober 2021 auf Oktober 2022 einen massiven Sprung: bei den Krabbelstuben eine Verdreifachung von 54 auf 165. Bei Kindergartengruppen hat sich die Zahl auch von 58 auf 125 mehr als verdoppelt. Das sind die Auswirkungen der vernachlässigten Personalplanung der vergangenen Jahre", sagt Margreiter.

Von einem Kinderland Nummer eins könne angesichts dieser Zahlen keine Rede sein, so die SP-Kritik an Haberlander. Personalgewinnung müsse daher 2024 oberste Priorität haben, fordert Margreiter. Auf der Jobplattform der Bildungsdirektion werden mit Stichtag 20. Dezember 172 Fachkräfte und 94 pädagogische Assistenzkräfte oberösterreichweit gesucht.

