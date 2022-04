Landes-SPÖ rüstet für einen 1. Mai wie vor Corona

"Das werden die ersten richtigen Maifeiern seit 2019, und das wollen wir auch für ein kräftiges Signal der oberösterreichischen Sozialdemokratie nutzen", fiebert Florian Koppler, neuer Landesgeschäftsführer der oberösterreichischen SPÖ, schon dem morgigen Sonntag entgegen.

Es soll eine 1.-Mai-Feier wie vor der Pandemie werden, so Koppler. Zwei Jahre lang fiel der Feiertag der Sozialdemokraten den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Jetzt passt er wie bestellt für eine Landes-SPÖ, die sich gerade wieder in Neuaufstellung befindet. Bei der größten Kundgebung am Sonntagvormittag in Linz rechnet man wieder mit rund 10.000 Teilnehmern.

Zwei Monate ist Koppler jetzt Landesgeschäftsführer und damit einer der wichtigsten Mitarbeiter des designierten neuen Parteichefs Michael Lindner. "Es geht ein Ruck durch die Partei, das ist deutlich zu spüren", gibt sich Koppler zuversichtlich. Als Zeichen der neuen inneren Geschlossenheit soll gerade auch die Linzer Maifeier dienen, bei der der Linzer Bürgermeister Klaus Luger den neuen Landesparteichef Lindner die Hauptrede halten lässt – nachdem in den vergangenen Jahren das Verhältnis zwischen Linzer SPÖ und Landespartei eher frostig war.

„Es geht ein Ruck durch die Partei, das ist deutlich zu spüren.“ Florian Koppler, SP-Landesgeschäftsführer Bild: Volker Weihbold

Inhaltlich wird es zu einem großen Teil bei den Reden um die Fragen Teuerung und Haltung gehen, sagt Koppler. Aber auch der Krieg Russlands in der Ukraine wird thematisiert, symbolisch durch eine Friedensfahne, die am Beginn des Linzer Zuges getragen werden soll.

Wels weicht aus

Aber nicht nur in Linz feiert die Landes-SPÖ den 1. Mai. Insgesamt werden etwas mehr als 30 Mai-Veranstaltungen in ganz Oberösterreich stattfinden, einige davon schon am Abend des heutigen Samstags als Fackelzüge oder Straßenfeste.

Traditionell groß sind die Mai-Feierlichkeiten wieder in der roten Hochburg Steyr, wo heute Abend in drei Stadtteilen Feste mit Fackelzügen geplant sind. Morgen findet die offizielle Steyrer Mai-Feier wieder beim Museum Arbeitswelt statt.

Dass es aber in Oberösterreichs SPÖ immer noch Problemzonen gibt, zeigt sich dieses Wochenende auch: So wird es in der einstigen roten Bastion Wels keine eigene Mai-Feier geben. Die seit Jahren kriselnde Welser Stadt-SPÖ weicht nach Buchkirchen aus. (wb)