Nur eine Impfstraße in Oberösterreich, in Seewalchen, war am Sonntag offen: das bislang letzte Indiz, das die Landes-SP am Montag anführte, um der schwarz-blauen Landeskoalition "Versagen in der Pandemie-Politik" anzukreiden. Namentlich kritisierte SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und dessen FP-Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Mit "Nichthandeln und Wegducken" sei Oberösterreich "zum Corona-Hotspot Europas" geworden.