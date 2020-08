Schneller als bisher wird auch die Landes-SPÖ sein. "Am 16. Mai hätten wir einen regulären Parteitag gehabt, der musste abgesagt werden", sagt SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Regulär vorgesehen wäre auch gewesen, den Vorwahl-Parteitag mit der Erstellung der Landeslisten im April 2021 abzuhalten. Das wird jetzt zusammengezogen, und zwar auf einen Vorwahl-Parteitag schon am 28. November dieses Jahres in der Linzer Tabakfabrik.