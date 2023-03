Landes-SP wirbt auf TikTok für längere Ausgehzeiten 

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass in der Landes-SP eine Führung bekam: Michael Lindner löste Birgit Gerstorfer als geschäftsführender Parteivorsitzende ab, als Landesgeschäftsführer kam wenig später Florian Koppler statt Georg Brockmeyer.

Heute zogen Lindner und Koppler in einer Pressekonferenz eine Kurzbilanz über das erste Jahr - und präsentierten den neuen TikTok-Kanal der Landes-SP. „Unser großes Ziel vor einem Jahr war, in der SPÖ ein neues Miteinander zu schaffen, und die Partei personell und inhaltlich zu verjüngen“, sagte Lindner. Das sei gelungen. Als weiteren Schritt präsentiere man nun ein Social-Media-Lab, das allen SP-Organisationen zur Verfügung stehe, sowie die Premiere des TikTok-Kanals der Landes-SP.

Der Kanal wird gestaltet von Lea Milicevic – die Bad Ischlerin ist Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend OÖ - und Simon Panholzer, Gemeinderat in Gallneukirchen und Landessekretär der Jungen Generation OÖ. Der erste Beitrag des neuen Kanals wurde heute freigeschaltet – und hat die Ausgehzeiten für Jugendliche in Oberösterreichs zum Thema. Wie berichtet, tritt SP-Chef Lindner als zuständiger Jugendschutz-Landesrat dafür ein, die Ausgehzeiten in Oberösterreich (derzeit 22 Uhr für 12 bis 14-Jährige und 24 Uhr für 14 bis 16-Jährige) um eine Stunde zu verlängern – und so an alle anderen Bundesländer Österreichs anzugleichen. Oberösterreichs ÖVP und FPÖ lehnen das allerdings ab.

Zudem erneuerte Lindner heute die Forderung der SPÖ nach einer „demokratischen Erneuerung“ Oberösterreichs. Dazu zähle die Abschaffung des Proporzsystems in der Landesregierung. „Wir brauchen ein offenes und auch in Klimafragen offensives Oberösterreich“, sagte Lindner. Die ÖVP bewege sich in Oberösterreich „aber nur so weit man sie schiebt.“ Die SPÖ werde den Druck aufrecht halten.

