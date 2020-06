Landes-SP ruft zur "Jugendrettung" auf

Mindestens 1000 Jugendliche werden im September wegen der Coronakrise keine Lehrstelle in Oberösterreich finden – damit rechnet Birgit Gerstorfer, Landesparteivorsitzende der SPÖ. Sie forderte gestern, Montag, gemeinsam mit SP-Klubchef Christian Makor eine Lehrstellengarantie. Firmen sollen unterstützt werden. Land und Gemeinden sollen selbst, in öffentlichen Betrieben und überbetrieblichen Lehrwerkstätten Lehrstellen schaffen. Das ist Teil eines "Jugendrettungspakets", das bei der Landtagssitzung am Donnerstag als Antrag eingebracht wird.

Zusätzlich werden aktive Hilfe für Maturanten und Schulabgänger, das Verhindern von Schulabbrüchen und die Erhöhung des Arbeitslosengelds von 55 auf 70 Prozent des Letztgehalts gefordert. "Damit wir eine verlorene Generation Corona verhindern", sagte Gerstorfer. "Koste es, was es wolle", ergänzte Makor. Die Jugendarbeitslosigkeit ist laut AMS-Oberösterreich-Daten vom Mai im Jahresvergleich um 94,8 Prozent gestiegen. "Und die Schulabgänger kommen jetzt erst", so Gerstorfer.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at