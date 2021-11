Landes-FPÖ will vor den VfGH ziehen

Wir werden als FPÖ Oberösterreich eine umfangreiche Prüfung der aktuellen Maßnahmen durchführen und Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof vorbereiten." Das kündigte gestern Landeshauptmann-Stv. und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner im Hinblick auf den "Lockdown für Ungeimpfte" bis zu "2G+" an. Schon Ende der vergangenen Woche hatte Haimbuchner diesen Schritt in Aussicht gestellt.

Die Politik müsse sich in den Grenzen der Verfassung bewegen, so der FPÖ-Chef. "Wer diese Komponente völlig ausblendet und stattdessen ein legistisches Himmelfahrtskommando nach dem anderen startet, der verspielt das Vertrauen der Bürger in die Institutionen", begründet Haimbuchner seine Entscheidung.

Jedem sei zwar klar, "dass man angesichts explodierender Fallzahlen und stetig steigender Hospitalisierungen etwas unternehmen müsse", sagte Haimbuchner. Es gehe aber um das "Wie". Haimbuchner spricht sich für eine "unterschiedslose" Teststrategie für alle aus und nennt 2G "diskriminierend".

"Unterschiedliche Ansichten"

Das Umdenken müsse vor allem auf Ebene der Bundesregierung stattfinden, sagte Haimbuchner. Bekanntlich ist die Landes-FPÖ in Oberösterreich in einer Koalition mit der ÖVP – in Oberösterreich gelten ab heute Regeln, die über den Lockdown für Ungeimpfte hinausreichen (Seite 2).

In der Landes-ÖVP wollte man das Vorhaben der Freiheitlichen nicht direkt kommentieren. "Natürlich gibt es in einer Partnerschaft immer wieder unterschiedliche Ansichten", sagte Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP). Das gelte auch für die Corona-Politik. Aber das habe auf den Kurs im Corona-Krisenmanagement keinen Einfluss. "Ab morgen gilt der Lockdown für Ungeimpfte, und das Schutzniveau wird in Oberösterreich in zahlreichen Bereichen noch einmal erhöht. Alleine das Faktum, dass wir in Oberösterreich die Maßnahmen des Bundes nicht nur konsequent umsetzen, sondern auch eigene zusätzliche Schutzmaßnahmen im Land treffen, zeigt, dass trotz der unterschiedlichen Ansichten, die Corona-Politik in Oberösterreich konsequent umgesetzt wird", sagt Haberlander. (wb)