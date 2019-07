Ab heute, Montag, ist Georg Wojak nicht mehr als Bezirkshauptmann von Braunau tätig. Der Jurist wird in die Abteilung Gesundheit des Landes nach Linz versetzt. Das Land hat am Freitag ein Abberufungsverfahren gegen Wojak eingeleitet. Der Exklusivbericht der OÖNachrichten schlug am Wochenende hohe Wellen.