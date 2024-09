"Land unter" im Landtag

Die Grünen machen die Hochwassersituation am Donnerstag zum Thema im Landtag. Sie haben für die Sitzung eine "Aktuelle Stunde" beantragt und wollen dort die Ursachen und Folgen der Naturkatastrophe beleuchten.

Klubobmann Severin Mayr forderte am heutigen Montag eine "umfassende und schonungslose" Auseinandersetzung, es gelte klar zu benennen, was an Renaturierung und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung politisch nun umgehend angegangen werden müsse.

VP: "Politischer Rundumschlag"

"Die Lage in den Sommermonaten und in den letzten Tagen muss doch bitte allen die Augen öffnen. Ohne Klimaschutz, Energiewende, Bodenschutz und Wiederherstellung der Natur kriegen wir das nicht in den Griff. Das ist längst keine Theorie mehr, sondern eine Existenzfrage", sagt Mayr, der scharfe Kritik an FPÖ, ÖVP und SPÖ und deren aus seiner Sicht fragwürdigen Haltung zum Klimawandel übt.

Der Konter von VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger folgte prompt. "In Notsituationen wie dieser wäre Sensibilität gefragt", findet es Hiegelsberger befremdlich, dass die Grünen das Hochwasser für ihren Wahlkampf nutzen wollen, bevor es überhaupt vorüber ist. Hinter dem Antrag ortete er einen "politischen Rundumschlag".

