Land und Gemeinden müssen Gürtel enger schnallen

„Unüblich spät, am Ende des Budgeterstellungsprozesses und mit sehr schlechten Nachrichten“ sei das Finanzministerium am Dienstagabend herausgerückt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat am Mittwoch öffentlich gemacht, dass statt erwarteter 3,68 Milliarden Euro nun 3,57 Milliarden Euro an Ertragsanteilen für 2025 vom Bund zu erwarten sind.Das seien 107 Millionen Euro weniger als noch in der Sommerprognose avisiert.