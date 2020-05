Nach jahrelangen Gesprächen haben sich Land Oberösterreich und Stadt Linz geeinigt: Die Stadt steigt aus dem Kepler-Uniklinikum (KUK) aus, rückwirkend per 1. Jänner 2020, wie am Montag mitgeteilt wurde. Das Land übernimmt die 25,1 Prozent der Stadt und damit die volle Kontrolle. Die Verträge werden am 30. Juni unterschrieben.