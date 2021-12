Land übernimmt Gehaltsabschluss

Das Plus von durchschnittlich drei Prozent gilt ab 1. Jänner 2022. In Oberösterreich bedeutet das 51 Millionen Euro Netto-Mehrausgaben. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hält die Erhöhung in Zeiten von Corona-Belastungen und hoher Inflation für "gerechtfertigt und fair". Der Abschluss gilt auch für Gemeindebedienstete.