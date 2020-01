Land sucht zwei Direktoren und zwei Bezirkshauptleute

Ein großes Personalpaket hat das Land Oberösterreich am Donnerstag ausgeschrieben. Gesucht werden unter anderem zwei neue Bezirkshauptleute – für Kirchdorf und Vöcklabruck. Die beiden Behördenchefs Dieter Goppold und Martin Gschwandtner gehen in Pension. Goppold war seit 2008 im Amt, Gschwandtner seit 2012. Ihre Nachfolger werden das Amt jeweils am 1. Mai antreten.

Auch in Dienststellen in Linz wurden Führungsfunktionen ausgeschrieben. Der Leiter der Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit, Matthias Stöger, geht mit 1. Dezember in Pension. Stöger war seit 2008 Gesundheitsdirektor, davor Leiter der Abteilung Sanitätsrecht und viele Jahre tätig in der Finanzabteilung.

Jakob Hochgerner bewirbt sich. Bild: OÖN

Als Favorit für Stögers Nachfolge gilt Jakob Hochgerner. Er ist seit 2017 Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Davor war er sechs Jahre stellvertretender Büroleiter des damaligen Landeshauptmanns Josef Pühringer (VP) und zwei Jahre dessen Büroleiter. Der Jurist Hochgerner hat sich in seinen Funktionen in den politischen Büros seit 2009 immer auch um die Gesundheitsagenden gekümmert. Nun bewirbt sich der 41-Jährige als Direktor.

Die Nachfolge von Helmut Ilk als Personaldirektor des Landes wurde gestern ebenfalls ausgeschrieben. Ilk hat vor gut zwei Wochen, wie exklusiv berichtet, nach elf Jahren überraschend seinen Rücktritt als Personalchef angekündigt. Schlagend wird das am 1. Juli.

Weitere neu zu besetzende Posten sind der Leiter der Abteilung Geoinformation und Liegenschaft, die zur Direktion Straßenbau und Verkehr gehört, sowie der Leiter der Abteilung Ländliche Neuordnung, die zur Direktion Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung gehört. Erstere wird noch bis 1. Mai von Thomas Ebert geführt, Zweitere bis 1. August von Friedrich Wilhelm Jungk. Beide gehen in Pension.

Auch der Leiter der Abteilung Gesundheit ist neu ausgeschrieben. Diesen Posten übernimmt der Gesundheitsdirektor selbst, so war das auch bisher mit Stöger.

Die Bewerbungsfrist für die am Donnerstag ausgeschriebenen Posten läuft bis 13. Februar.

