Land OÖ: "Neujahrsvorsatz Impfen" schnell umsetzen

In Oberösterreich bieten sich allen, die den "Neujahrsvorsatz gefasst haben, sich die erste, zweite oder dritte Corona-Schutzimpfung zu holen", rund um den Jahreswechsel einige Möglichkeiten. Neun Impfstraßen sind über das Silvester- und Neujahrswochenende täglich geöffnet, zusätzlich gibt es Pop-up-Angebote, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag. Termine - 50.000 seien bis 6. Jänner noch frei - sind unter www.ooe-impft.at zu buchen.

Silvester in kleinem, sicheren Kreis feiern

"Treffen Sie sich bitte möglichst nur im kleinen Kreis - und das in jedem Fall mit vorherigem Test", appelliert der Krisenstab des Landes angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante die Silvesterfeiern zu beschränken.

Rund um die Weihnachtsfeiertage sei das Testangebot in Oberösterreich sehr gut angenommen worden. Alleine am Donnerstag, den 23. Dezember, wurden in den öffentlichen Teststraßen und über www.ooe-gurgelt.at rund 30.000 PCR-Tests registriert, das entspreche etwa dem Doppelten eines "normalen" Donnerstags. "Das zeigt, dass sich die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sehr verantwortungsvoll auf die Familienfeiern zu Weihnachten vorbereitet haben."

Auch zum Jahreswechsel sind die 39 öffentlichen Teststationen geöffnet, am Silvestertag bis 12.00 Uhr, am Neujahrstag und den folgenden Sonntag zu den üblichen Öffnungszeiten.

Wiewohl Sport ein wichtiger Ausgleich zum Alltag ist, mahnte Landeshauptmannstellvertreterin Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) in einer Presseaussendung am Dienstag, auf das Skifahren zu verzichten und wenn man das nicht wolle, die Freiheit auf den Skipisten mit Verantwortung zu genießen. Im vergangenen Jahr hätten rund 2.500 Patientinnen und Patienten aus Wintersportunfällen Oberösterreichs Spitäler belastet, 220 seien stationär aufgenommen worden. "Jeder Unfall, der einen Spitalsaufenthalt verursacht, ist eine vermeidbare Zusatzbelastung für unsere ohnedies sehr belasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems", gab Haberlandes zu Bedenken.