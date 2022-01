Land Oberösterreich verlängert Impflotterie

Aufgrund des rasanten Vormarsches der hochansteckenden Omikron-Variante ist eine Immunisierung gegen Corona noch wichtiger geworden, schreiben Landeshauptmann Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (beide VP) am Dienstag in einer Aussendung. Daher wird mit den OÖ. Impfwochen von 10. bis 23. Jänner ein noch breiteres Impfangebot in Oberösterreichs Gemeinden und Städten ermöglicht.

Um noch mehr Menschen zu einer Impfung und insbesondere zu einer Vollimmunisierung zu motivieren, hat sich das Land entschlossen, auch die Impflotterie zu verlängern und die Teilnahme von geimpften Kindern ab 5 Jahren – per Anmeldung durch Erziehungsberechtigte – zu ermöglichen. Bei der Impflotterie heißt es nun ebenfalls bis zum 23. Jänner: ‚G’impft gewinnt‘ – mit einem BMW i3 als Hauptpreis.