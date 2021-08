Land Oberösterreich macht gegen Fake News mobil

Sie erweisen sich als fast ebenso hartnäckig wie das Coronavirus: Falschmeldungen und Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Pandemie kursieren in großer Zahl in sozialen Netzwerken. Das Land Oberösterreich versucht nun, mit einer neuen Informationskampagne verstärkt gegen diese Fake News vorzugehen. In einer Reihe von Videos liefern namhafte Medizinerinnen und Mediziner Hintergründe und Erklärungen zu Gerüchten, die die Menschen besonders beschäftigen. Ein Beispiel: Christine Schatz, Fachärztin für Frauenheilkunde, entkräftet in ihrem Beitrag das Gerücht, die Corona-Impfung würde unfruchtbar machen. "Die Impfung macht nicht unfruchtbar, weder Männer noch Frauen, sondern sie schützt vor einer Infektion und im Falle einer Schwangerschaft auch das ungeborene Kind", sagt sie. Die Videos sollen in den kommenden Wochen laufend ergänzt werden. "Die Menschen brauchen verlässliche und gesicherte Informationen, auf die sie vertrauen können", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Die Informationen werden außerdem in Zusammenarbeit mit der Integrationsstelle des Landes in 13 Fremdsprachen auf der Webseite des Landes zur Verfügung gestellt. Dass diese Informationskampagne wohl zur rechten Zeit kommt, untermauert ein Blick auf die aktuellen Infektionszahlen.

1005 Corona-Neuinfektionen

1005 Corona-Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden (Stand: Freitag 9.30 Uhr) in Österreich registriert. Das ist der höchste Wert seit drei Monaten. Zuletzt war die Zahl an Neuinfektionen am 12. Mai vierstellig (1194). Auch die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern ist weiter gestiegen. Aktuell müssen 205 Patienten stationär behandelt werden, so viele wie zuletzt Ende Juni. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist unterdessen leicht gesunken, von Donnerstag 51 auf aktuell 48. Todesfall gab es in den letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus keinen. Seit vergangenem Donnerstag starben acht Menschen an den Folgen einer Infektion. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.753 Tote in Österreich gefordert.

Insgesamt gab es mit Stand Freitag in Österreich 7717 aktive Fälle, um 1815 Fälle mehr als vor exakt einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist landesweit binnen einer Woche von 38,1 auf 55,6 Fälle je 100.000 Einwohner gestiegen. In Oberösterreich wurden von den Behörden gestern 176 Neuinfektionen verzeichnet. 66 davon seien auf Reiserückkehrer, vor allem aus Kroatien, Nordmazedonien und dem Kosovo, zurückzuführen, hieß es.