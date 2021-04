Nicht rund läuft es beim Impfstoff von AstraZeneca, der am Mittwoch in Oberösterreich verimpft wurde. Rund 7700 Personen aus dem Gesundheitsbereich waren eingeladen worden, sich für einen Impftermin in den Impfstraßen anzumelden. Gekommen sind etwa 3500, wie Landes-Impfkoordinator Franz Schützeneder bestätigte. 4200 Dosen blieben also übrig.