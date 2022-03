Land hält 650 Notschlafplätze für Ukrainer bereit

In Oberösterreich seien es in der Nacht auf Mittwoch noch 30 gewesen, zuletzt bereits 103, sagte gestern Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Für das Wochenende erwartet das Land Oberösterreich eine weitere Steigerung, es stehen aktuell 650 Notschlafplätze zur Verfügung. Weitere 310 Schlafplätze können jederzeit abgerufen und darüber hinaus zusätzliche Kapazitäten in wenigen Tagen geschaffen werden. "Wir haben uns seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auf die Unterbringung von Ukrainerinnen und Ukrainern, die unseren Schutz und Hilfe benötigen, vorbereitet", sagte Hattmannsdorfer. Großteils handle es sich um Transit-Flüchtlinge, die auf dem Weg zu Bekannten oder Verwandten in anderen Ländern seien.