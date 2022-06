Land: Die Strategie für den Corona-Herbst

Mit welcher Wucht sich die Pandemie entwickle, das könne man noch nicht vorhersagen. Man wolle aber gerüstet sein, um die Spitäler und die kritische Infrastruktur vor einer Überlastung zu schützen. Unter anderem kündigte Stelzer an, dass man die Ausbreitung des Coronavirus verstärkt über Abwasseruntersuchungen kontrollieren wolle. Ab 1. Juli soll es in Oberösterreich insgesamt 26 solcher Abwasser-Screenings in allen Bezirken geben.

Parallel dazu wird auch eine Impfkampagne vorbereitet. Die 18 Impfzentren des Landes bleiben in Betrieb, zusätzlich setzt man auf die Kapazitäten der niedergelassenen Ärzte. Man wolle 70.000 bis 75.000 Corona-Impfungen pro Woche schaffen, sagt Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP). Derzeit ist die Nachfrage nach Impfungen sehr gering, nur 2000 bis 4000 werden pro Woche durchgeführt.

Auch für Oberösterreichs Spitäler gibt es eine Neuerung, die die Beobachtung der Pandemie bzw. der Krankheitsverläufe verbessern soll: Sie können nun über ein neues Covid-19-Register des Bundes einfacher und umfassender Daten über die Patienten direkt einmelden.