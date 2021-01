Land bestellte rund 8200 Dosen für nächste Woche

Oberösterreich wurden gestern 1365 Fläschchen von Biontech/Pfizer in Aussicht gestellt (ein Sechstel der bundesweiten Menge), aus denen in der Regel jeweils sechs Dosen gezogen werden können. Das Land hat die gesamte Menge bestellt – das bedeutet, nächste Woche sollen weitere rund 8200 Impfdosen nach Oberösterreich geliefert werden.

Zusammen mit den bis Donnerstag, 7 Uhr, erfolgten 24.540 Impfungen sowie den in diesen Tagen laufenden Impfungen werden in Oberösterreich im Jänner laut Landes-Angaben rund 43.000 Personen geimpft. Vorausgesetzt, dass Biontech/Pfizer nicht noch weitere Reduktionen wegen der Produktionsumstellung vornimmt. Die bereits erfolgten Reduktionen führten dazu, dass in Oberösterreich in diesem Monat nicht 48.000, sondern eben 43.000 Personen geimpft werden.

Für den Februar sind dem Land Oberösterreich in etwa gleich viele Impfdosen zugesagt worden wie für den Jänner. Diese werden für die Zweitimpfungen verwendet. "Ob es darüber hinaus weiteren Impfstoff geben wird, ist noch offen", heißt es.

Vormerk-Plattform kommt

Das Land arbeitet derzeit an einer Plattform, auf der sich alle impfwilligen Personen für eine Corona-Impfung vormerken lassen können, egal welcher Bevölkerungsgruppe. Sie soll in diesen Tagen in Betrieb gehen. In Wien ist so eine Vormerkplattform voriges Wochenende in Betrieb gegangen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at