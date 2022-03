Lamprecht: Bis zum Sommer auf weitere Wellen vorbereiten

6505 Neuinfektionen am Montag: Die Corona-Zahlen in Oberösterreich sind unvermindert hoch. "Die Situation ist noch nicht so entspannt, wie erhofft", sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum. Sein Lehrstuhl an der Medizin-Fakultät der JKU wurde am Montag offiziell vorgestellt (siehe Kasten).

Die jetzige Infektionswelle werde voraussichtlich in der nächsten Woche "tatsächlich" ihren Höhepunkt erreichen, rechnet Lamprecht; dass dies später sei, als noch vor kurzem von den Experten erwartet, liege an der schweren Abschätzbarkeit, wie schnell sich die infektiösere Omikron-Variante B2 verbreitet und auch daran, dass, wie jetzt bekannt ist, auch Omikron-genesene Personen sich wieder infizieren können. Für die Situation in den Spitälern bedeutet dies: "Bis Mitte April wird es in den Spitälern eine erhebliche Belastung geben, dann könnten sich die durch Covid verursachten Belagszahlen halbieren, "auf eine für den Betrieb verträgliche Dosis".

Die aktuelle Welle lasse sich nicht mehr aufhalten. Dazu sei auch die Zeit zu knapp, etwa Lockerungen, die mit 5. März verordnet wurden, wieder zurückzunehmen. "Was wir jetzt sehen, sind die Auswirkungen der Semesterferien und der Faschingsfeiern", sagt Lamprecht.

Aber "nach der Welle ist vor der Welle", warnt er. Es brauche eine über längere Zeit aufrechterhaltene, hohe Immunitätsrate in der Bevölkerung.

"Zwei bis drei Monate Zeit"

Innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate müsse man sich auf den Herbst vorbereiten. Dabei gehe es um vier Punkte, auf die sich Österreich vorbereiten müsse: Welche neuen Virusvarianten sind zu erwarten, und welche potenzielle Bedrohung stellen sie dar; wie ist die Immunität, auch in den einzelnen Altersgruppen, denn bei früh Geboosterten oder Genesenen geht der Immunschutz bis Herbst zurück; welche Fortschritte bei Medikamenten gibt es; wie können die Spitäler vorbereitet werden. "Klar ist: Normalität kommt mit der Immunität", sagt Lamprecht, "mit Tests alleine werden wir die Pandemie nicht besiegen".

Ob die jetzt ausgesetzte Impfpflicht gerechtfertigt ist, beantwortet Lamprecht nur indirekt: Für ihn als Mediziner gehe es um das Ziel, dass möglichst viele Menschen geimpft sind. Im Augenblick greife die Impfpflicht "sehr viel in Freiheitsrechte ein", ohne unmittelbaren Nutzen scheine sie nicht verhältnismäßig.

17. Medizin-Lehrstuhl an der Kepler-Uni

Mit der Professur von Bernd Lamprecht für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie wird der 17. Lehrstuhl an der Medizinischen Fakultät der Kepler-Uni (JKU) besetzt. Lamprecht stehe auch für den Wissenstransfer von der Forschung in die Gesellschaft, das habe seine Expertise in der Corona-Pandemie deutlich gezeigt, sagte JKU-Rektor Meinhard Lukas.

Lamprecht leitet seit 2013 die Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum, mit seinem Lehrstuhl wird die Verbindung von Forschung und Versorgung noch intensiver. Die Corona-Pandemie hätte es für die Bedeutung des Pneumologie-Schwerpunkts nicht gebraucht. Bis 2060 sind Zunahmen bei den Krankheitsbildern COPD, Lungenkrebs und Pneumonie zu erwarten.