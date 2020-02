Ländervorsitz: Treffen von Haberlander und Ärztechef Szekeres

Die Fachtagung der Gesundheitslandesräte unter Vorsitz von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) ist für 28. und 29. Mai in Traunkirchen angesetzt. "Wir wollen die Vorsitzzeit nützen und mit allen wesentlichen Partnern im Gesundheitswesen Gespräche führen", kündigte Haberlander an.

Einer der ersten Gesprächspartner war am Freitag der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres. Ein aktuelles Thema: der Ärzte- und Fachkräftemangel. "Wir brauchen noch mehr Anreize, um junge Medizinerinnen und Mediziner für Hausarztpraxen in den ländlichen Regionen zu gewinnen. Auch für Mangelfächer wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie gilt es beim medizinischen Nachwuchs Begeisterung zu wecken", sagte Haberlander. In der Gesundheitspolitik müsse die Prävention noch weiter ausgebaut werden. Szekeres hob hervor, in Oberösterreich habe sich der Weg der Gemeinsamkeit aller Systempartner im Gesundheitwesen bewährt.

