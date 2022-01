Der 15. Buchstabe aus dem griechischen Alphabet ist jetzt auch in Oberösterreich allgegenwärtig. Die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 ist so ansteckend wie Windpocken und Masern und treibt die Infektionszahlen in nie gewesene Höhen. Bernd Lamprecht, Vorstand des Instituts für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Universitätsklinikum, beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.