Kurz tourt durch Altenberg, Linz und Gramastetten

In der Linzer Neuen Werft will er mit Jungunternehmern über die Digitalisierung und im Gramastettener Altenheim mit Pflegern und Senioren über die Zukunft der Pflege sprechen. Anschließend geht es weiter nach Altenberg bei Linz, wo Kurz im Unternehmen von Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller mit Lehrlingen und Ausbildnern über die Lehre reden will. Um 18 Uhr findet dann beim Wirt z’Bairing eine Diskussion mit Kurz statt.

