Nach Karl-Heinz Stadlbauer, derzeit Leiter des Institutes für Anästhesie und Intensivmedizin im Salzkammergut-Klinikum, der in der Vorwoche das Hearing für den Posten des Ärztlichen Direktors am KUK bestgereiht absolviert hat, hat diesen Montag auch Günther Dorfinger die Hearing-Hürde für die Funktion des Kaufmännischen Direktors gemeistert. Dorfinger ist aktuell stellvertretender kaufmännischer Direktor am KUK.