KUK-Aufsichtsrat: Harald Schöffl als Leider-Nein-Vize

Statt wie zuvor mit 14 Mitgliedern trat das Gremium am Mittwoch nur noch in sechsköpfiger Besetzung zusammen. Scharfe Kritiker der VP-Gesundheitspolitik im Land wie der Dritte Landtagspräsident Peter Binder hatten durch die von der Landes-VP angestrebte Verkleinerung, wie berichtet, ihren Sitz verloren. Doch ohne Turbulenzen verlief auch die Auftaktsitzung in der verkleinerten Besetzung nicht.