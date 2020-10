Künftiger KUK-Direktor nahm die vorletzte Hürde

Sieben Bewerber haben gestern, Donnerstag, am Hearing für den Posten des Ärztlichen Direktors am Kepler-Uniklinikum (KUK) teilgenommen – eine Frau und sechs Männer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Am besten präsentiert haben soll sich dem Vernehmen nach Karl-Heinz Stadlbauer, Leiter des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin am Salzkammergut-Klinikum.

Damit ist für Stadlbauer die vorletzte Hürde genommen, am Dienstag hatte der Landessanitätsrat in der Sache getagt. Die endgültige Entscheidung wird der Aufsichtsrat des KUK in seiner Sitzung am 12. Oktober treffen.

In der Hearing-Kommission vertreten waren gestern Vertreter des Managements von KUK und Oberösterreichischer Gesundheitsholding, der Belegschaft und der Gleichbehandlungs-Kommission.

Wie die OÖNachrichten schon vor drei Wochen berichtet haben, werden Stadlbauer die besten Chancen zugeschrieben. Franz Harnoncourt, Geschäftsführer des KUK und Chef der Gesundheitsholding, soll eine Lösung innerhalb der Holding bevorzugen, um von Erfahrung in der Zusammenarbeit zu profitieren. Das Salzkammergut-Klinikum (Gmunden, Bad Ischl, Vöcklabruck) ist wie das KUK (Linzer AKH, Landesfrauen- und -kinderklinik, Landesnervenklinik) aus einer Fusion entstanden.

Interimistischer Ärztlicher KUK-Direktor ist derzeit Ferdinand Waldenberger. Das Hearing für den neuen kaufmännischen KUK-Direktor wird am 5. Oktober stattfinden. Favorit ist hier Günther Dorfinger, der auch im Salzkammergut-Klinikum tätig war. (az)

