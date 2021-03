Eine ähnliche Anfrage der SPÖ an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hatte es schon im November des Vorjahres gegeben, damals war die zweite Corona-Welle auf dem Höhepunkt, und das Contact Tracing stieß an seine Grenzen. Auch jetzt wollte die SPÖ wissen, wie viel zusätzliches Personal – und insbesondere Praktikanten – in den Krisenstäben in welchen Monaten eingesetzt waren.