Krisenstab-Leiter Hochedlinger kündigt Abgang an

Der Leiter des Corona-Krisenstabes und Chef der Direktion Inneres und Kommunales (IKD), Alois Hochedlinger, wird am 1. Februar 2021 in Pension gehen. Das kündigte der 61-Jährige gestern, Montag, gegenüber seinen Mitarbeitern und Kollegen an.

Es seien persönliche und gesundheitliche Gründe ausschlaggebend für diesen Schritt, zu dem er sich gemeinsam mit der Familie entschieden habe, sagt Hochedlinger auf OÖNachrichten-Anfrage. Die Doppelbelastung sei "keine ganz einfache Sache". Der Krisenstab tagt seit März jeden Tag.

Hochedlinger ist 61 Jahre alt. Aufgrund der Pragmatisierung hätte er schon mit 60 Jahren mit Abschlägen in Pension gehen können, Abschläge nehme er auch nun in Kauf. Seit 2018 ist Hochedlinger Direktor. Davor war er 30 Jahre in der BH Freistadt, davon siebeneinhalb Jahre als Bezirkshauptmann.

Aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) heißt es auf Anfrage, dass man Hochedlingers Entscheidung bedauere. Er habe ausgezeichnete Arbeit geleistet. Es bleibe ausreichend Zeit, um im Objektivierungsverfahren einen Nachfolger zu finden.

