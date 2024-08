Kotanko in der ZiB 2 über Causa Luger: "In Wahrheit eine Frechheit"

Christoph Kotanko in der ZiB 2

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger steht trotz des Rückhalts seiner Partei vor einer ungewissen Zukunft im Amt. Nach einem Exklusivbericht der OÖN gab Luger am Mittwoch zu, dem inzwischen abgesetzten Intendanten des Linzer Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, die Fragen für das Besetzungs-Hearing im Voraus übermittelt zu haben.

OÖN-Innenpolitikredakteur Christoph Kotanko sprach in der ZIB 2 unter anderem über Lugers Verteidigungsstrategie: Diese sei "denkbar unglücklich und eine Frechheit gegenüber der Öffentlichkeit". Kotanko betonte, dass er so etwas in seiner 40-jährigen journalistischen Karriere noch selten erlebt habe.

Video: Das ganze Interview in der "ZiB 2"

Misstrauensvotum

Zwar hält die Partei noch zu Luger, doch seine Zukunft als Bürgermeister ist ungewiss. Da es keinen klaren Nachfolger gibt, dürfte es jedoch noch einige Zeit dauern, bis eine Entscheidung fällt. Die Oppositionsparteien sind derzeit nicht in der Lage, die nötigen zwei Drittel der Mandate für ein Misstrauensvotum zu erreichen.

Die Situation bringt SPÖ-Parteichef Andreas Babler in eine schwierige Lage, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende ORF-Sommerinterview und den Wahlkampfauftakt der SPÖ, der ausgerechnet im Ars Electronica Center in Linz stattfindet.

