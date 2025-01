Koppler Nachfolgerin: Nicole Trudenberger ist neue SP-Landesgeschäftsführerin

In der SPÖ Oberösterreich steht neuerlich eine Rochade bevor: Wie berichtet, hat nach Michael Lindner am Montag auch Landesparteigeschäftsführer Florian Koppler offiziell seinen Abschied aus der Landespolitik bekanntgegeben. Dieser wird sogar schneller vollzogen als jener von Lindner, der nach seinem Abgang als Parteichef weiterhin Landesrat ist.

Bereits mit Ende Jänner ist Koppler weg. Er wechselt in das Beteiligungsmanagement eines internationalen Versicherungskonzerns, hierbei soll es sich um die Vienna Insurance Group, zu der die Österreich-Tochter Wiener Städtische gehört, handeln.

29-jährige Mühlviertlerin

Als Landesgeschäftsführerin folgt ihm Nicole Trudenberger nach. Das hat der Landesparteivorstand Dienstagvormittag in einer außertourlichen Sitzung beschlossen. Die 29-Jährige leitete bisher das Renner Institut Oberösterreich und die Kompetenzwerkstatt der SPÖ OÖ. Sie ist in Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) ehrenamtlich in der SPÖ engagiert und kandierte für die SPÖ im Bezirk Rohrbach bei der Nationalratswahl 2024.

„Ich freue mich die Führung der Geschäfte der SPÖ Oberösterreich zu übernehmen. Die SPÖ OÖ steht auf einer soliden organisatorischen, personellen und finanziellen Basis – wir sind gut aufgestellt“, ist von der heute bestellten Landesgeschäftsführerin in einer ersten Reaktion zu hören. Nachsatz: „Durch die bisherige Zusammenarbeit im SPÖ OÖ-Leitungsteam und meine Leitungsfunktion beim Renner Institut OÖ verfüge ich über gute Einblicke und kann die Geschäfte entsprechend nahtlos - gemeinsam mit Alois Stöger - übernehmen.“

Wie lange Trudenberger ihre neue Funktion ausüben wird ist dem Vernehmen nach offen - und hängt maßgeblich davon ab, wer neuer Landesparteichef und Landesrat der Partei wird. Die Partei führt aktuell interimistisch Ex-Minister Alois Stöger, Michael Lindner ist weiterhin Landesrat. Der Unmut in der Partei darüber, dass sich die Nachfolgesuche so zieht, wächst, die Unruhe steigt. Unterschiedlichste Namen und Varianten kursieren. Ursprünglich diskutierte Pläne in der heutigen Sitzung einen Beschluss zu fassen, Stöger auch zum Interims-Landesrat zu machen, wurden verworfen.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky