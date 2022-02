Koppler kündigt "neue Kultur" in der Landes-SP an

Mit heutigem Tag übernimmt Koppler die Geschäftsführer-Position und löst Georg Brockmeyer ab. Brockmeyer und die frühere Parteichefin Birgit Gerstorfer mussten bekanntlich Anfang Februar ihre Posten nach einer missglückten Impfplakatkampagne räumen.

Kopplers erste große Aufgabe wird die Vorbereitung des Landesparteitages am 1. Oktober, bei der der aktuell geschäftsführende Parteichef Michael Lindner offiziell gekürt werden soll.

Koppler kündigte "eine völlig neue Kultur der Parteiarbeit" an. So will er die 25.000 SPÖ-Mitglieder im Bundesland stärker einbinden. Künftig sollen alle SPÖ-Mitglieder per Direktwahl über das Spitzenpersonal und Inhalte entscheiden können. Dazu werden bereits erprobte Direktwahl-Modelle aus ganz Europa begutachtet und diskutiert. "Wir sind im intensiven Austausch mit Organisationen, die bereits Erfahrung mit Mitgliederbeteiligung haben, und prüfen, wie die Wahl des Landesparteivorsitzenden aussehen kann", sagt Koppler.