Kooperationsprojekt für Gemeinden auf Eis gelegt

Die Idee hinter dem Projekt: Anhand wissenschaftlicher Daten wurden rund acht Kleingemeinden zu Regionen zusammengefasst. Diese sollten selbst definieren, in welchen Bereichen kooperiert wird. Um den Gemeinden die Zusammenarbeit auch schmackhaft zu machen, waren die Kooperationen auch Parameter für Förderungen.

Gestartet wurde das Projekt im Bezirk Rohrbach und Braunau, im Herbst 2018 sollte es über das ganze Bundesland ausgerollt werden. Doch dazu kam es nicht. Strugl ist seit Dezember in Wien Verbund-Vorstand. Sein Nachfolger als Wirtschaftslandesrat, Markus Achleitner, hat das Projekt gestoppt. Wobei er Wert auf die Formulierung legt, dass die Kooperationsräume nicht beendet, sondern nur "neu aufgesetzt" werden. Derzeit laufe ein Strategieprozess für "Upper Region 2030". Dies sei ein weiterentwickeltes Projekt unter der Einbindung der für Gemeinden zuständigen Mitglieder der Landesregierung und des Gemeindebundes, erklärt Achleitner. "Mit diesen Partnern werden nun die Zielsetzungen des Projekts aufgrund der Rückmeldungen der Gemeinden präzisiert."

In der Pilotphase der "Kooperationsräume" seien viele Themen von den Gemeinden an das Land herangetragen worden, diesen wolle man nun Rechnung tragen, sagt der Wirtschaftslandesrat.

Zu starr, zu streng

Zu den genauen Anliegen der Gemeinden will er nichts sagen. Fest steht aber, dass in den Kommunen keine rechte Freude über das Projekt aufkommen wollte. Zu starr seien die gezogenen Grenzen, zu streng die Vorgaben des Landes, hieß es von den betroffenen Gemeinden. Dazu kam, dass die "Kooperationsräume" mitten in Fusionsgespräche platzten. "Der Eindruck war schon, dass man nicht so recht weiß, was das Land jetzt genau will", heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Der Präsident des oö. Gemeindebundes, Hans Hingsamer, bestätigt die Kritik der Gemeinden: "Das Projekt wurde sehr schnell vorangetrieben. Die Kommunikation der Ziele fehlte." Das habe dazu geführt, dass die Gemeinden davon ausgingen, es ginge letztlich um Fusionen.

Dabei hätten die "Kooperationsräume" wichtige Ansätze gehabt, sagt Hingsamer: "Ein wesentlicher Aspekt war, Raumordnung größer und über die Gemeindegrenzen hinaus zu denken. Das wäre sehr wichtig." Er hofft, dass sich das Nachfolge-Projekt "Upper Region 2030" damit befassen wird. Bis auf ein Gespräch im November habe es aber noch keine Informationen an den Gemeindebund gegeben.

Mit konkreten Angaben zu dem Projekt ist Achleitner zurückhaltend. "Im Herbst" soll es abgeschlossen sein, dann gebe es weitere Informationen, heißt es.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at