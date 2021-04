Kommissionsgebühren: Land verzichtet auf Erhöhung

Somit fällt die geplante Anpassung um mehr als zehn Prozent bei Kosten für KFZ-Genehmigungen, Bauverhandlungen oder Ziviltechnikerprüfungen aus. Dadurch würden auf Landesebene auf 150.000 Euro Mehreinnahmen verzichtet, für Gemeinden seien dies 60.000 Euro Entgang, teilte das Land in einer Presseaussendung mit.

Grund sei die gestiegene Belastung der Bewohner in der Coronakrise. Die Jagdabgabe für Jägerinnen und Jäger werde ebenfalls gesenkt, da der Jägerschaft Absatzmöglichkeiten fehlten, beispielsweise durch Verkauf von Wildbret an die Gastronomie. Diese werde von derzeit 30 Prozent des Jagdwerts auf 20 Prozent bei Fälligkeit reduziert. Die restlichen zehn Prozent des Jagdwerts werden ab Fälligkeit für die Dauer eines Jahres zinsfrei gestundet. Ein entsprechender Antrag soll morgen, Montag, in der Landesregierung beschlossen werden. Das Land Oberösterreich verzichtet durch diese Entlastung heuer auf rund 570.000 Euro.