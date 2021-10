Koalitionsgespräche bis in den Abend

Verhandelt wurde von 15 Uhr bis in den Abend. Heute geht es weiter. Man spreche jetzt über Inhalte, am Ende dann über Ressorts, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) vor dem gestrigen Termin. Auf ein Ziel, bis wann er fertig sein will, legte sich Stelzer nicht fest: "Wir kommen gut voran, ich will aber kein zeitliches Limit ziehen, weil keine Notwendigkeit besteht, uns unter Druck zu bringen." Am 23. Oktober konstituiert sich jedenfalls der neue Landtag.