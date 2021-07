Vor zwei Jahren wechselte Wolfgang Klinger (FPÖ) vom Nationalrat in die Landesregierung – eine Folge der Ibiza-Turbulenzen. Mit dem 62-jährigen Sicherheitslandesrat gehen die OÖNachrichten in ihre Wahlgespräche anlässlich der oberösterreichischen Landtagswahl am 26. September.