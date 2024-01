Klimabilanz des Landes: Weniger Spritverbrauch, mehr Flugreisen

Für zu wenig konkret hält SP-Klimaschutzsprecher Thomas Antlinger die generellen Klimaschutzziele des Landes. Zumindest zur Klimabilanz der Landesverwaltung forderte er aber in einer schriftlichen Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) konkrete Auskunft ein. „Denn die öffentliche Verwaltung sollte in Sachen Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Antlinger.

Die Beantwortung der Anfrage traf am Montag ein. Demnach ist der CO2-Gesamtausstoß der Landesverwaltung von 2021 auf 2022 gesunken – und zwar von 11.507 Tonnen auf 10.618 Tonnen. Das ist ein Rückgang um 7,7 Prozent. Insgesamt sieht Stelzer Oberösterreich auf einem guten Weg, wie geplant 2040 Klimaneutralität zu erreichen, wie Stelzer schreibt. Die Beantwortung im Detail:

270.000 Liter Diesel weniger: Den mit Abstand größten Anteil am CO2-Ausstoß der Landesverwaltung macht der Fuhrpark aus. 3,17 Millionen Liter Diesel (und 12.000 Liter Benzin) verbrauchten Fahrzeuge des Landes 2022. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 8387 Tonnen. 2021 wurden noch 3,44 Millionen Liter Diesel (und 14.000 Liter Benzin) verfahren. Das war ein Ausstoß von 9105 Tonnen.

Nach wie vor am Anfang steht die Umrüstung des Fuhrparks auf E-Mobilität, die freilich auch ihre Tücken hat (z. B. die umstrittene Anschaffung chinesischer E-Pkw). Der Anfragebeantwortung zufolge wurden von den 980 Fahrzeugen des Landes im Jahr 2022 937 mit Diesel betrieben, dazu kamen fünf Hybridfahrzeuge, 35 E-Fahrzeuge und drei Erdgasfahrzeuge. Das soll sich den Plänen des Landes zufolge in den nächsten sechs Jahren rasant ändern. Bis spätestens 2030 sollen mindestens 375 neue E-Autos für den Landesdienst gekauft werden, gibt Stelzer in der Anfragebeantwortung bekannt. Das werde zu einer voraussichtlichen Reduktion des CO2-Ausstoßes um 3500 Tonnen führen. Kaum Flüge in Pandemiejahren: Gegenüber den Pandemiejahren gestiegen sind Flugreisen von Landesregierungsmitgliedern und Beamten. Wurden dadurch 2021 nur vier Tonnen CO2 ausgestoßen, waren es 2022 schon 38 Tonnen. Anders als beim Fuhrpark des Landes liegen bei den Flugreisen auch schon Daten für 2023 vor. Diese zeigen eine neuerliche Steigerung auf 130,3 Tonnen. Das entspricht 110.000 Flugkilometern von Regierungsmitgliedern und 372.000 Flugkilometern von Landesbeamten. Damit nähert man sich wieder dem Schnitt in den Jahren vor der Pandemie an. Inlandsflüge wurden 2023 von Regierungsmitgliedern oder Beamten laut Beantwortung keine absolviert. Kurzstreckenflüge (unter 1000 Kilometer) gab es insgesamt vier, und zwar von München nach Genf und Berlin sowie von Wien nach Zagreb und Krakau (und jeweils zurück).

Bild: OÖN Grafik

Nur zum Vergleich: Das mit Abstand bedeutendste Projekt zur CO2-Reduktion in Oberösterreich (und Österreich) bleibt die schrittweise Umstellung auf grünen Stahl in der voestalpine. Wie berichtet, sollen schon die zwei Elektrolichtbogenöfen, die 2027 in Linz und in Donawitz in Betrieb gehen, zu einer Reduktion von rund vier Millionen Tonnen CO2 pro Jahr führen.

