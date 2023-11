Klaus Luger und die SPÖ: "Ich fürchte, wir vergeben eine Riesenchance"

OÖNachrichten: Zehn Jahre Bürgermeister – drei Worte, die Ihre Gefühlslage beschreiben? Klaus Luger: Dankbar, glücklich, motiviert. Das politische Klima ist rauer geworden, die Bürger sind fordernder, das Vertrauen in die Politik sinkt immer weiter. Fällt es da schwer, motiviert zu bleiben? Lustig ist das nicht immer. Aber es ist der Beruf, der mir Freude bereitet. Das ist nach wie vor so. Insgesamt leben wir in einer Zeit, in der die individuellen Befindlichkeiten massiv an Bedeutung