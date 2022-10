Kindergarten-Streik: Haberländer lenkt ein

Bis 31. Oktober hatten die Gewerkschaften younion und GPA Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) Zeit gegeben. Zeit, um "zufriedenstellende Maßnahmen" für Verbesserungen in den Kindergärten zu liefern. Sonst werde gestreikt. Gestern reagierte Haberlander auf die Drohungen, aber nicht mit konkreten Maßnahmen, sondern mit einem Angebot.

Sie habe Verständnis für die Kritik. "Wir alle suchen ja händeringend nach Mitarbeitern", sagte Haberlander. "Aber wir brauchen keinen Streik, wir brauchen Lösungen." Im November wolle sie nun Gewerkschaften, Städte- und Gemeindebund zum Gespräch einladen.

Das Angebot sei "ein erster Schritt", freute sich younion-Landeschef Christian Jedinger. "Befriedet" sei die Lage erst, wenn Maßnahmen getroffen werden, mit denen alle zufrieden sind. Mit dem aktuellen Angebot habe Haberlander "bloß eine Eskalationsstufe verhindert". Als "erfreulich" bezeichnet GPA-Geschäftsführer Wolfgang Gerstmayer Haberlanders Einladung. "Endlich wird verhandelt, bisher haben wir ja nur Gespräche geführt."

Sechs-Millionen-Paket bleibt

Mit "Gesprächen" spielt Gerstmayer auf Haberlanders Dialogtour an. Die mehrmaligen Treffen mit Gewerkschaften, Städte- und Gemeindebund hatten im sechs Millionen Euro schweren Kindergarten-Maßnahmenpaket des Landes gegipfelt. Damit sollten die Arbeitsbedingungen in den Kindergärten verbessert werden. Doch den Gewerkschaften waren die Maßnahmen im Nachhinein zu wenig. Das Paket beinhalte "bloß Überschriften" und gehe an einer tatsächlichen Lösung weit vorbei, sagte Gerstmayer und drohte mit Streiks. Das Paket müsse grundlegend überarbeitet werden.

Haberlander hält nach wie vor an dem Paket fest. Es zeige schon jetzt Wirkung, sagt sie. So seien bereits 80 zusätzliche Stellen für Pädagoginnen eingerichtet und die Bürokratie eingedämmt worden. Sie sei auch bereit, über ein "attraktives Gehaltsschema" zu diskutieren, sagte die LH-Stellvertreterin. Die von den Gewerkschaften verlangte Verkleinerung der Kindergartengruppen könne aber erst bewerkstelligt werden, wenn genügend Personal vorhanden sei. "Wir müssen nicht nur Personal gewinnen, sondern auch im Job halten", sagte Haberlander, die auch Hilfe vom Bund einforderte. Zusätzliche Pädagoginnen brauche es auch deshalb, weil das Land im kommenden Jahr 100 weitere Kindergartengruppen einrichten wolle. Heuer waren es 80.

Mehr als 200 Stellen sind laut einer Online-Plattform des Landes nicht besetzt. Wie viele es genau seien, wisse sie nicht, sagte Haberlander. Denn nicht alle Kindergartenträger würden ihren Bedarf einmelden.