Kindergarten: Sechs Millionen Euro sollen Entlastung bringen

Fünf Monate Gespräche münden in einem Ergebnis. Von März bis August traf Landeshauptmann Stellvertreter Christine Haberlander (VP) bei ihrer Dialogtour Pädagogen, Gewerkschaftsvertreter, aber auch Städte- und Gemeindebund. Ein sechs Millionen Euro schweres Paket ist die Folge, die darin enthaltenen Maßnahmen „können sofort umgesetzt werde“, sagte Haberlander gestern. Und gehandelt muss schnell werden, denn der Nachwuchs bleibt aus. 10.774 Mitarbeiter arbeiten in Oberösterreich, etwa 300 Betreuerstellen sind laut dem Land nicht besetzt. Wie groß der Mangel wirklich ist, könne man aber nur abschätzen, denn Dienstgeber sind die Gemeinden, nicht das Land.

Kurzfristig kann das dringend benötigte neue Personal nicht aufgetrieben werden. Das gestern vorgestellte Maßnahmenpaket richtet seinen Fokus daher auf zwei andere Bereiche: „Einerseits sollen bestehende Mitarbeiter entlastet werden“, sagt Haberlander. „Zum anderen soll in die Ausbildung der neuen Mitarbeiter investiert werden.“

Ein Schlüssel, der nicht mehr passt

23 Kinder müssen eine Pädagogin und eine Hilfskraft im Schnitt betreuen, im Extremfall kann die Zahl auf 25 Kinder erhöht werden. Das sei viel zu viel, kritisieren Gewerkschaften und Pädagoginnen seit Monaten. Es brauche eine Anpassung des Betreuungsschlüssels, der aktuelle sei nicht mehr zeitgemäß. Die individuelle Betreuung der Kinder so unmöglich. Ein „klares Bekenntnis zur Gruppengröße von 23 Kindern“ beinhaltet das neue Maßnahmenpaket. Eine halbe Million Euro reserviert das Land zur Unterstützung jener Gruppen, die die 23-Kinder-Größe überschreiten. In Oberösterreich betreffe das 70 von 2400 Gruppen.

Zusätzlich investiert das Land eine Million Euro in die Integration. 80 Assistenzkräfte sollen angestellt werden, um die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund zu erleichtern. Das sollen Pädagoginnen oder Hilfskräfte sein, viele von ihnen werden vermutlich erst ausgebildet werden müssen.

Idealfall: Gemeinsame Werbung

Eine halbe Million Euro stellt das Land Oberösterreich für Ausbildungsmaßnahmen in der Elementarpädagogik bereit. Wofür das Geld genau verwendet werde, werde aber noch erarbeitet. Zwar seien die Träger der Kindergärten - Caritas, Volkshilfe, aber auch Gemeinden - für die Rekrutierung von Personal zuständig, das Land wolle sie aber bei der Werbung mit zusätzlichen 100.000 Euro unterstützen. Im Idealfall im Rahmen einer großangelegten, gemeinsamen Kampagne.

Auch das Mentoring-Programm wird ausgebaut. Junge Pädagoginnen erhalten nach Abschluss der BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) eine Mentorin zur Seite gestellt. Ihre Zahl wird jetzt auf 60 Betreuende verdreifacht.

Mehr Vorbereitung

Mit drei der sechs Millionen Euro nimmt der Punkt „Vorbereitungszeit“ den Löwenanteil des Budgets ein. Pädagogen müssen ihre Arbeit vorbereiten, Elterngespräche führen und Bürokratisches erledigen, in dieser Zeit betreuen sie keine Kinder. In den Krabbelstuben stehen Vollzeitbeschäftigten dafür drei Stunden pro Woche zu Verfügung, in Kindergärten und Horten sieben Stunden und in heilpädagogischen Einrichtungen acht Stunden. Bei Teilzeitkräften wurde dieser Zeitwert bisher aliquotiert – also in Relation zum Beschäftigungsausmaß angepasst. Eine 20-Stunden-Kraft hatte so dreieinhalb Stunden. Das fällt nun weg. Die betroffenen 2300 Pädagoginnen erhalten nun mehr bezahlte Vorbereitungszeit.

Angeglichen wird auch der Zusatzurlaub. Pädagoginnen erhalten zehn Tage Zusatzurlaub pro Jahr, Helferinnen bisher allerdings nicht. Die Regelung jetzt auf Helferinnen auszuweiten sei ein „wichtiger Schritt Richtung Attraktivierung des Berufsfeldes“, sagte die für Dienstrecht zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Lob und frühe Kritik

Das gestern vorgestellte Paket verbessere „insbesondere die Arbeitsbedingungen des Personals“, lobte Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer. Künftig werde es „wichtig sein, in der Öffentlichkeit die Vorzüge des Berufsbildes der Kindergartenpädagogik hervorzuheben“ sagte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Das Paket bilde „das Machbare ab“ sagte der Linzer Bürgermeister und Städtebund-Chef Klaus Luger (SP). „Mir ist bewusst, dass manche Wünsche der Gewerkschaften unerfüllt bleiben.“ Obwohl der Freitag als Präsentationstag vereinbart war, waren GPA und younion wie berichtet bereits am Mittwoch vorausgeprescht, hatten die Pläne veröffentlicht und das Paket als „nicht ausreichend“ kritisiert. Die Maßnahmen würden „an einer echten Entlastung vorbeigehen“. Als „ersten Schritt zur Entlastung“ lobten Christian Jedinger, younion-Landesvorsitzender, und GPA-Geschäftsführer Wolfgang Gerstmayer das Paket hingegen gestern in einer Aussendung. Es brauche aber noch weitere Maßnahmen.