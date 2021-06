Kindergärten: Nachmittagsbesuch eingebrochen

Die Corona-Pandemie hat auch den Ausbau der Kinderbetreuung und vor allem den Besuch der Kindergärten am Nachmittag eingebremst. Der Bedarf werde aber wieder steigen, sagt die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Der Weg des Ausbaus werde "konsequent weitergegangen".

Die "Kindertagesheimstatistik" – die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 15. Oktober – zeigt: 2020 waren insgesamt 65.027 Kinder in 1282 oberösterreichischen Betreuungseinrichtungen angemeldet, gegenüber den Steigerungen von rund 1000 Kindern in jedem der zehn Jahre davor nur ein Plus von 205. In den Krabbelstuben gab es 52 Kinder weniger. Die Betreuungsquote bei den Kindern bis zwei Jahren stagnierte bei 17,8 Prozent.

Vor allem bei der Ganztagsbetreuung im Kindergarten kam es zu einer "deutlichen Reduktion", die Haberlander "vor allem auf die Corona-Situation" mit Kurzarbeit und Homeoffice zurückführt. Waren 2019 noch fast alle angemeldeten Kinder bis 12 Uhr im Kindergarten, waren es im Oktober 2020 nur noch 66 Prozent. Der deutlichste Rückgang betraf den Nachmittag: Nur noch drei Prozent aller Kinder waren zwischen 15 und 16 Uhr anwesend.

SP-Klubchef Michael Lindner kritisiert, dass in Oberösterreich laut Statistik Austria deutlich mehr Kindergärten als in anderen Bundesländern nur vier bis sechs Stunden geöffnet haben. "Das Angebot ist größer als der Bedarf", sagt dazu Haberlander mit Verweis auf die rückläufigen Nachmittagszahlen. Im Schnitt hätten die oö. Kindergärten (ohne Magistrat Linz) 8,3 Stunden pro Tag und 41,6 Stunden pro Woche geöffnet.

Gegen Impfpflicht

Die Stadt Wien gab bekannt, in ihren Kindergärten ab sofort eine Corona-Impfpflicht für neu eintretendes Personal einzuführen. Dafür ist Haberlander nicht: "Es ist Sache der Träger, aber ich befürworte keine Impfpflicht." Die Impfquote solle "durch Motivation und Anreize" erhöht werden.